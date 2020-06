Medisch-Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius heropent voorzichtig de deuren Ronny De Coster

17 juni 2020

18u56 0 Brakel Het gemeentelijk Medisch-Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius zwaait terug de deuren open, al gebeurt dat voorzichtig: je kan de voormalige kloosterkapel maar in op afspraak.

Het museum van de geschiedenis van de geneeskunde in de vroegere kloosterkapel van de Zusters van Maria aan de Kasteelstraat in Nederbrakel is open op elke laatste zondag van de maand van 14 tot 17.30 uur.

Als gevolg van de coronacrisis bleven de deuren maanden dicht, maar vanaf 28 juni is bezoek weer mogelijk. “Voorlopig kan dat wel enkel na afspraak voor individuele bezoekers of bezoekers die tot eenzelfde bubbel behoren. Het bezoek onder begeleiding van een gids geldt voor een afgesproken tijdstip en duur. Bezoeken zijn altijd mogelijk na afspraak, maar groepsbezoeken kunnen voorlopig niet”, licht Ludwig De Temmerman de maatregelen toe. De toegangsprijs bedraagt 3 euro(65+: 2 euro), gids inbegrepen. Jongeren en studenten mogen gratis binnen. Meer info staat op de website https://triveriusmuseum.net.