Marijn Devalck: “Lockdown was een ramp voor mijn portemonnee, maar een zegen voor mijn gezondheid” Ronny De Coster

19 juni 2020

21u17 0

“Voor mijn portemonnee betekent de lockdown een regelrechte ramp, maar voor mijn gezondheid is deze crisis eigenlijk een zegen geweest”, blikt Marijn Devalck op de voorbije weken terug.

“Al mijn optredens als Boma on the Rocks en al het werk in de theaterwereld geschrapt, dat betekent voor mijn bedrijfjes een grote financiële aderlating, maar het heeft geen zin me daarin druk te maken. Ik heb tijdens de lockdowm toch ook wel genoten van het wat rustiger leven. Vergaderen via de computer, dat gaat ook, he. Minder stress en de vaststelling dat sommige dingen ook gewoon trager kunnen, hebben me doen beseffen dat het ook wel anders kan”, zegt Marijn.

“Het wordt een zomer zonder veel activiteiten, maar ik hoop dat ik begin september in Theater Elckerlyc in Antwerpen zal staan voor het stuk Assisen III. Het zou in première gaan net toen de lockdown is afgekonidigd. Toen hebben we meteen beslit om de première op 5 september te zetten. Hopelijk lukt het”, besluit Marijn.