Man riskeert 5 jaar cel voor verkrachting stiefdochter: “Slachtoffer diende klacht in onder dwang van vriend en vader” Cedric Matthys

15 mei 2020

14u29 0 Brakel Een 50-jarige man uit Brakel is vrijdagmiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. De man wordt beschuldigd van zedenfeiten en kreeg hier in eerste aanleg vijf jaar cel voor, waarvan drie jaar voorwaardelijk. Toch schreeuwt hij ook in beroep zijn onschuld uit.

“Mijn cliënt heeft een fout gemaakt, maar de vraag is of hij hier ook voor vervolgd moet worden.” Advocaat Jef Vermassen hing vrijdag in het Gentse hof van beroep een volledig ander beeld op van E.M. dan wat al enkele jaren in Brakel de ronde doet. “De burgerlijke partij doet er alles aan om E. af te schilderen als een monster van een vent. Maar dat klopt niet. Hij heeft inderdaad seks gehad met zijn stiefdochter en ziet die fout nu in. Toch was ze op dat moment meerderjarig. Hij had een relatie met het meisje en het gebeurde met wederzijdse toestemming. Haar vriend en haar vader hebben haar gedwongen om klacht in te dienen.”

Traumatische zaken

E.M. werd eind september in Oudenaarde veroordeeld tot vijf jaar cel voor, waarvan drie jaar voorwaardelijk. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Brakel zijn stiefdochter in haar tienerjaren misbruikt. “Het slachtoffer heeft als jong meisje traumatische zaken meemaakt”, zei de procureur. “Pas toen ze merkte dat haar nieuwe vriend en haar vader haar voldoende steunden, durfde ze klacht in te dienen. Ik vraag dan ook een bevestiging van de straf." Uitspraak op 19 juni.