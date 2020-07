Man moet rijbewijs afgeven maar wordt enkele uren later weer aangetroffen achter stuur Frank Eeckhout

30 juli 2020

17u46 0 Brakel Een man uit Brakel die woensdagmiddag tegen twee voertuigen botste op de parking van de Colruyt in Nederbrakel, mocht na de vaststellingen van de politie meteen zijn rijbewijs inleveren.

Groot was de verwondering van de agenten toen ze de man enkele uren later doodleuk achter het stuur van zijn wagen zagen zitten in de Kanakkendries in Zegelsem. De agenten lieten de man stoppen en namen hem mee naar het politiecommissariaat.