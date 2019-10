Man bewerkt vier auto’s met hamer en heeft tien onvergunde wapens in huis: “Ik was mijn verstand verloren” Lieke D'hondt

10 oktober 2019

14u10 0 Brakel De man die op 20 augustus 2018 vier wagens met een hamer heeft bewerkt in de Wielendaalstraat in Brakel, riskeert een celstraf van 5 maanden en een boete van 1.600 euro met uitstel. De 69-jarige man heeft zich ook moeten verantwoorden voor het bezit van 10 wapens waarvoor hij geen vergunning had.

Op 20 augustus 2018 verliest M.C. uit Brakel zijn zelfbeheersing als hij ontdekt dat zijn vriendin naar de politie is gestapt om te vertellen over de wapens die hij in huis heeft. Hij neemt een hamer en gaat naar de Wielendaalstraat in de hoop zijn vriendin daar te vinden. Omdat de vrouw daar niet is, slaat hij met zijn hamer op de voorruiten van vier geparkeerde auto’s. Een buurtbewoner kan de man overmeesteren, waarna de politie ter plaatse komt. De beklaagde blijkt onder invloed van alcohol te zijn. De politie voert nadien ook een huiszoeking uit en vindt 10 wapens waar de beklaagde geen vergunning voor heeft. Ze liggen her en der verspreid in de woning en sommige zijn geladen.

Alcoholproblemen

Het Openbaar Ministerie vordert voor alle feiten samen een celstraf van 5 maanden en een boete van 1.600 euro met uitstel. “De beklaagde heeft duidelijk nood aan begeleiding voor alcoholproblemen”, zegt de procureur. Ze maakt zich ook zorgen over wat de man van plan was met de hamer mocht hij zijn vriendin gevonden hebben.

De man zegt zelf dat hij zijn vriendin niets zou aangedaan hebben, maar geeft wel toe dat hij overdreven gereageerd heeft. “Ik was mijn verstand verloren”, verklaart hij aan de rechter.

Hoe de rechtbank oordeelt, weten we op 24 oktober.