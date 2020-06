Man (50) gaat in beroep van vijf jaar cel naar vrijspraak voor verkrachting stiefdochter: “Ze hadden een relatie” Cedric Matthys

19 juni 2020

16u05 2 Brakel Het Gentse hof van beroep heeft vrijdag een 50-jarige man uit Brakel vrijgesproken. De beklaagde zou zijn stiefdochter sinds haar tienerjaren misbruikt hebben, maar zei zelf dat hij een relatie met haar had. In eerste aanleg kreeg de man nog vijf jaar cel voor de feiten.

“Dit is een zware klap in het gezicht van mijn cliënten.” Wim De Pooter reageert verrast op het arrest dat hij vrijdag in het Gentse hof van beroep te horen kreeg. De advocaat uit Oudenaarde verdedigde er een vrouw die naar eigen zeggen jarenlang misbruikt werd door haar stiefvader. De 50-jarige man uit Brakel kreeg hiervoor in de rechtbank Oudenaarde vijf jaar cel, waarvan drie jaar voorwaardelijk, maar wordt in beroep over de hele lijn vrijgesproken. “Nochtans wijst het hele strafdossier in de richting van schuld", licht De Pooter toe. “Voor de slachtoffers komt dit zeer hard aan. Dit zou betekenen dat ze al die jaren gelogen hebben. Mijn cliënten voelen zich zwaar in de steek gelaten. Voor hen is dit psychische foltering.”

Wederzijdse toestemming

Ook in beroep ontkende de beklaagde niet dat hij seks had met zijn stiefdochter. Hoewel hij op het moment van de feiten samen was met haar moeder, had hij naar eigen zeggen ook een relatie met de dochter. Hij beseft dat hij op die manier een fout beging, maar benadrukt dat het meisje al meerderjarig was. “De burgerlijke partij doet er alles aan om E. af te schilderen als een monster van een vent”, zei zijn advocaat Jef Vermassen tijdens de pleidooien, “maar dat klopt niet. Alles gebeurde wel degelijk met wederzijdse toestemming. Haar vriend en haar vader hebben haar gedwongen om klacht in te dienen.” Zowel het slachtoffer als haar vader kunnen zich niet vinden in het arrest en trekken richting het hof van cassatie.