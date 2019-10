Luc Van Den Borre drie keer kampioen en dus keizer bij WTC Elst Ronny De Coster

20 oktober 2019

14u27 3 Brakel Voor het derde jaar op rij kroonde Luc Van Den Borre zich tot “koning” bij WTC Elst. De wielertoeristenclub trok met zijn kampioenen naar het gemeentehuis en koos daarvoor dit jaar een huifkar als transportmiddel.

Eén keer per jaar gaan de leden van WTC Elst op stap zonder de fiets: als ze met hun kampioenen in het gemeentehuis worden verwacht, komt er een oldtimer of ander opmerkelijk voertuig aan te pas. Deze keer arriveerden de wielertoeristen in een huifkar op het Marktplein.

Luc Van Den Borre legde het afgelopen seizoen 2.693 kilometer af en is daarmee de kampioen. Het is al het derde jaar op rij dat Luc bovenaan het clubklassement eindigt. Daarom mag hij de titel van “keizer” dragen.

Wim De Pooter, die twee kilometer minder op de teller heeft, is rittenkampioen.