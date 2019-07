Louka Morel en Tobias Van Hecken eerste laureaat van Schoolwedstrijden Herman De Croo Ronny De Coster

02 juli 2019

18u05 0 Brakel De winnaars van de jaarlijkse Schoolwedstrijden Herman De Croo komen uit Herzele en Gijzegem: Morel Louka van Sint-Paulus Herzele schreef volgens de jury de beste verhandeling en Tobias Van Hecke van Instituut Sint-Vincentius a Paulo in Gijzegem maakte het beste filmpje.

Het organiserende Centrum Herman De Croo kon voor de schrijfwedstrijd met als thema “Wie of wat beïnvloedt mijn leven?” op heel wat belangstelling rekenen van de laatstejaars secundair onderwijs. Onder leiding van juryvoorzitter Alicja Gescinska werden de werken beoordeeld. De prijsuitreiking vond plaats in Zwalm.

Er namen 10 scholen deel aan de wedstrijd. Bernardusscholen Oudenaarde, GO! Atheneum DaVinci Campus Ronse, GO! Atheneum Oudenaarde, GO! Atheneum Zottegem, Instituut Sint-Vincentius a Paulo, Onze-Lieve-Vrouwcollege Campus Bevegem, Onze-Lieve-Vrouwcollege Campus Grotenberge, Sint-Paulus Herzele, Atheneum Herzele, GO! Atheneum Zottegem en PIVA Oudenaarde dienden samen 33 verhandelingen en 5 filmpjes in.