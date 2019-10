Leerlingen van Sint-Augustinus Brakel schitteren in griezelverhaal dat ze ook uitgeven Ronny De Coster

23 oktober 2019

21u22 0 Brakel De leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool Sint-Augustinus in Brakel hebben speciaal voor Halloween een griezelverhaal bedacht en dit omgevormd tot een fotostrip.

“We maken al jaren korte stripverhalen, maar doordat de leerlingen dit jaar zoveel ideeën hadden, werd het deze keer een volwaardig stripboek”, vertelt meester Tim,

“Alle leerlingen acteerden voor de foto’s en alles werd bij elkaar gezet tot een verhaal van 30 pagina’s. Omdat iedereen het zo’n leuk resultaat vond, hebben we besloten om het stripboek te laten drukken in een beperkte oplage. Zo wil de school meer inzetten op plezierbeleving bij het lezen. De verkoop ging afgelopen weekend van start tijdens het spaghettifestijn van de school en in geen tijd gingen 150 exemplaren de deur uit. De mensen vragen zelfs al om een vervolg,” lacht meester Tim.

Laatste exemplaren te koop

In het stripverhaal besluit de klas om geesten op te roepen. Het loopt echter niet zoals gepland: de leerlingen ontdekken vreemde dingen over de leerkrachten en komen tot het besef dat ze ook elkaar niet allemaal kunnen vertrouwen. De laatste exemplaren van “Cyclus66” worden tijdens de herfstvakantie voor 5 euro te koop aangeboden bij Boekhandel Braeckman, ’t Schotelke en Slagerij Nico & Heidi in Brakel.