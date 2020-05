Leerlingen 5A van GBS Klavertje Vier zijn ‘Sterrenklas 2020' Lieke D'hondt

30 mei 2020

14u17 0 Brakel De klas 5A van de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier in Brakel mag zich de Sterrenklas van 2020 noemen. De leerlingen hebben samen met meer dan honderd klassen deelgenomen aan de wedstrijd van Europa Direct Oost-Vlaanderen om zo bij te leren over Europa.

Ook in coronatijden blijven de leerlingen van 5A actief en leergierig. Zij losten de online oefeningen van de Europawedstrijd het best op en werden uitgeroepen tot de Oost-Vlaamse winnaar van de wedstrijd. Ze krijgen een verrassingspakket voor de hele klas. “We wensen alle leerlingen van klas 5 en ook Juf Stefanie een dikke proficiat met hun overwinning. Zelfs in deze uitzonderlijke tijden waren zij enthousiast om de oefeningen tot een goed einde te brengen. Uiteraard ook een pluim voor alle andere deelnemende klassen”, vertelt gedeputeerde Riet Gillis (Groen), bevoegd voor Europese projecten.