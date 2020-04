Leerkrachten van GO! Atheneum vervaardigen gezichtsbeschermers voor zorgwerkers Ronny De Coster

18u14 0 Brakel Personeel van woonzorgcentrum De Najaarszon draagt gezichtsbeschermers die zijn gemaakt door leerkrachten van het naburige GO! Atheneum. De school verdeelt ze ook aan andere zorgwerkers in de gemeente.

Met materiaal dat ze voor een deel ter beschikking kregen van Makers Against Corona (makersagainstcorona.org), zijn leerkrachten van het GO! Atheneum in de ateliers van de school aan de slag gegaan om gewichtbeschermers te fabriceren. “Het is onze bedoeling om er wel duizend te maken”, klikt de ambitie in de school aan de Kasteelstraat in Nederbrakel.