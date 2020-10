Kurkafval mag voortaan naar het recyclagepark in Brakel: Heuvelheem Oudenaarde recycleert Ronny De Coster

05 oktober 2020

20u12 0 Brakel In het gemeentelijk recyclagepark van Brakel mogen inwoners voortaan ook kurkafval aanbieden. Heuvelheem Fonkel vzw zamelt de kurk in voor recyclage.

Heuvelheem Fonkel is een sociale werkvoorziening in Oudenaarde voor mensen met een beperking. De organisatie verwerkt kurk tot kurkkorrels die onder meer in de bouw dienen als isolatiemateriaal. Kurk is een duurzaam materiaal dat zijn kwaliteit niet verliest door het te recycleren en toch belanden jaarlijks zo’n 19 miljoen kurken in de vuilnisbak. De kurkboom heeft 25 jaar nodig om te groeien en daarna 10 jaar om een nieuwe bruikbare schorslaag te laten groeien. Beter recycleren is daarom de boodschap.

Geen synthetische kurk

Voor recyclage komen alle voorwerpen uit zuiver kurk in aanmerking: kurken stoppen, onderleggers in kurk, overschotten kurk op rol en overschotten kurkplaten voor isolatie.Synthetische kurken en ook wand- en vloertegels zijn niet recycleerbaar. De muselet, het ijzeren kapje met ijzerdraad, en de capsule (die bovenop de kurk zit) zijn ook toegelaten: die worden eruit gesorteerd en gaan naar de ijzerhandelaar. En ook portokurken (met plastic dop) mogen erbij.

Meer informatie bij de gemeentelijke milieudienst: milieu@brakel.be , tel.: 055/43.17.60