Kris Mornie is de beste kaarter bij De Zwalmvrienden van café ’t Rozenhof in Opbrakel Ronny De Coster

18 januari 2020

20u47 1 Brakel Tijdens hun jaarlijks souper in het café Rozenhof bij Marnic Ternoot in Opbrakel zijn de beste spelers van Kaartersclub De Zwalmvrienden gehuldigd. Kris Mornie is tot koning gekroond.

Freddy Van Hoecke is de eerste prins, Jan Ternoot de tweede. Gunther De Couvreur en Franky Ternoot maken de top-5 compleet. Melissa Ternoot is koningin van de kaartersclub. De vereniging telt een twintigtal kaarters en verwelkomt graag nieuwe leden. Dat kan vanaf zaterdag 15 februari: dan start in ’t Rozenhof het nieuwe speelseizoen.