Koning Filip en koningin Mathilde aanwezig op

uitvaartplechtigheid in Nederbrakel Ronny De Coster

05 maart 2020

13u48 0 Brakel Opmerkelijk bezoek in de kerk van Nederbrakel: koning Filip en koningin Mathilde bleken plots aanwezig op een uitvaartplechtigheid. Hun komst was niet aangekondigd. “Die moest uiterst discreet verlopen, uit respect voor de familie van de overleden dame”, zegt de Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

In de kerk Sint-Pieter-in-de-Banden in Nederbrakel vond de uitvaartplechtigheid plaats voor de moeder van de gouvernante van het koningspaar. “De gouvernante komt, net als haar overleden moeder, uit Brakel”, vertelt burgemeester Stefaan Devleeschouwer. “Uit diep respect wilden de koning en de koningin op die uitvaart aanwezig zijn. We moesten wel de grootse geheimhouding bewaren, om absoluut te vermijden dat hun komst de aandacht zou afleiden van de plechtigheid. In de kerk keken natuurlijk heel wat mensen verbaasd op, toen ze ons vorstenpaar zagen opduiken.”

Veiligheid

Slechts een handvol mensen was op de hoogte. “Met het Paleis waren in alle discretie duidelijke afspraken gemaakt op vlak van veiligheid. Ook agenten van de lokale politie waren daarom aanwezig, maar in burger”, vertelt de burgemeester. “Het bezoek is uiteindelijk ook in alle sereniteit verlopen, precies zoals het de bedoeling was”, besluit Devleeschouwer.