Koekenbak in Elst: Pieter De Koekelaere steekt zijn geutelingenoven aan Ronny De Coster

07 september 2020

18u11 0 Brakel Half september rollen bij Pieter De Koekelaere in Elst de eerste geutelingen van het najaar uit de oven. “Mensen zijn in deze vreemde tijden op zoek naar gezelligheid, gezondheid en echtheid”, motiveert de Elstenaar waarom de ovens nu al aangaan.

“Omdat het uitgaansleven dezer dagen heel erg beperkt wordt, creëert men thuis gezelligheid. Een lekkere geuteling past perfect in dat plaatje”, vindt Pieter De Koekelaere.

Geutelingenfeesten nog onzeker

Het lot van de Geutelingenfeesten in februari is nog onzeker. “Of KSA Elst, Geutelingencomité Elst vzw en de andere verenigingen de Geutelingenfeesten, wandeltochten, gidsingen, bakdemo’s en Alnetum en Apolloniafakkeltocht in Elst zullen kunnen laten doorgaan in hun huidige vorm, weten we helaas nog niet”, bedenkt Pieter.

Geen zotte toeren

“Maar een verantwoorde, veilige en gezellige beleving staat voorop. Daarom werken we aan een scenario om rond de feestdag van de Sint-Apollonia een waardevol programma in elkaar te boksen. We gaan geen zotte toeren uithalen om een ondanks alles feestje te bouwen, maar we zitten zeker niet stil”, verzekert de geutelingenspecialist.