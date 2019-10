Kinderen van Het Groene Lilare in Opbrakel laten samen met minister Alexander De Croo de schoolbel rinkelen Ronny De Coster

04 oktober 2019

11u28 6 Brakel In de Vrije Basisschool Het Groene Lilare was deze voormiddag minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) op bezoek naar aanleiding van de actie ‘Saved by the bell’.

“We hebben de minister uitgenodigd, omdat ook onze leerlingen beseffen dat onderwijs niet overal in de wereld even vanzelfsprekende is al bij ons”, zegt Lien Bauwens, juf van de vierde klas. Leden van het kinderparlement van de school gingen met de minister in gesprek, waarna de hele school een liedje en een dansje bracht.

Het bezoek van de minister werd afgerond met het luiden van de schoolbel.