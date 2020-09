Kermis Nederbrakel neemt er ook de Tirse bij: “We willen op het Marktplein ook de horeca ruimte geven” Ronny De Coster

08 september 2020

19u57 4 Brakel Tijdens de kermis van volgend weekend zullen de attracties niet alleen de Markt innemen: er komen ook foorkramer op de Tirse. Het aantal bezoekers wordt beperkt.

“Door de coronacrisis moeten we de kermis anders organiseren, maar we hebben met de foorkramers duidelijke afspraken gemaakt. Ik ben vooral blij dat de kermis kan doorgaan. Onze inwoners snakken hiernaar en de foorkramers willen ook graag weer aan de slag”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

Plaats voor de horeca

De kermisattracties staan niet alleen op het Marktplein, maar nemen ook de Tirse in. “Dat heeft niet alleen te maken met meer afstand houden, maar ook met de horeca. We hebben gezocht naar een compromis waarbij zowel foorkramers als de horeca-uitbaters zich goed voelen. Door niet alle attracties op het Marktplein te plaatsen, zorgen we ervoor, dat de cafés hun terrassen optimaal kunnen benutten. ’t Moet kermis zijn voor iedereen”, bedenkt de burgemeester.

Maximaal 400 bezoekers

Om de kermis veilig te laten verlopen, zet de gemeente stewards en seingevers in. “Zij moeten erover waken dat de coronaregels worden gerespecteerd en zullen ook het aantal bezoekers tellen. We kunnen maximaal 400 mensen tegelijk toelaten. Dat is perfect onder controle te houden door te werken met vast in- en uitgangen”, gelooft Devleeschouwer.