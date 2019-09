Kasseifeesten voor snuisteraars, wandelaars en iedereen die gezelligheid zoekt in Zegelsem Ronny De Coster

12 september 2019

10u23 0 Brakel Hartje Zegelsem vormt op zondag 15 september het decor voor de 21ste Kasseifeesten. Hoofditem blijft de grote rommelmarkt, één van de grootste uit de streek. Maar ook wandeltochten, expo’s en veel muziek.

“De grote rommelmarkt blijft ons jaarlijkse succesnummer”, zegt Bert Broos, aanvoerder van hoofdorganisator Gezinsbond In de Rand (Elst-Michelbeke-Zegelsem). De honderden kraampjes staan in de Teirlinckstraat, Ursmarusstraat tot op de legendarische Haaghoek.

Kasseidorptocht

De wandelvereniging De Randstappers stippelde tochten van 6, 12, 18 en 24 kilometer uit. “Je kan de verschillende afstanden ook combineren beleven. We verzekeren, dat deze tochten je naar de mooiste plaatsjes van Brakel brengen”, maakt Bert Broos zich sterk. Wandelen kan tussen 8u en 15u. De start is voorzien in de school.

Kunstenaars

Kunstenaars Yvan De Vos, Patricia De Vulder, Tonny Mussche, Rit Van Der Auwera, Nadine Van Laecke, Kristin Van Thyne en Siska Van de Keere exposeren in de kerk. Daarnaast is er ook een unieke fototentoonstelling rond natuurreservaat “het Burreken” en de geschiedenis van het fototoestel door Eddy Wancour.

Kasseiwerpen als apotheose

De muziek komt van de Koninklijke Harmonie De Eendracht uit Mater, pop – en coverband The Breezze, Elvis en Dance-Fever. Verder op de Kasseifeesten: kinderanimatie, ambachten , streekproducten en landbouwmachines. De apotheose van het Zegelsemse dorpsfeest in een wedstrijd kasseiwerpen met de Gouden Kasseiworp, waarbij 125 euro te verdienen valt.