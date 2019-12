Karo trekt met haar passie voor muziek en Frans als zangeres en leerkracht langs Vlaamse scholen Ronny De Coster

09 december 2019

20u06 0 Brakel Ze is afkomstig van Brakel, woont in Gent en geeft les in Oudenaarde. Karo Voets (33) is gepassioneerd bezig als singer-songwriter en als leerkracht Frans. Bovendien maakt ze ook nog een opmerkelijke combinatie van die twee. De passé-composé? Die oefenen haar leerlingen in het vierde jaar van het Bernarduscollege in Oudenaarde met een liedje.

Maar liefst 22 van die songs staan er op de cd “Chanté Karo-Oké”. De Franse les bij juf Karo Voets, dat lijkt wel een feest. “Ik ben dol op Franse muziek. En terwijl je misschien zou verwachten dat jongeren Franse chansons een beetje saai vinden, kan ik je garanderen dat die van mij met veel overgave Pour un flirt en Oh Champs-Elysées meezingen.” Karo trekt met haar educatieve repertoire ook langs scholen in Vlaanderen om op muziek de Franse grammaire of de volgorde van de voornaamwoorden te oefenen.

En nu is er een tweede cd. “Mildiou is een fabel over een druif die alles in huis leek te hebben om Côte du Rhône te worden, maar dat is anders uitgedraaid”, zegt Karo.

“Een vrouw moet elegant zijn”

“De nummers op deze cd gaan vaak over mijzelf of over wat ik zie en meemaak. Een thema is alvast het beeld van de vrouw in de maatschappij: dat een vrouw verzorgd is, dat ze zich deftig kleedt, elegant zit en zo. En ook: dat ze overdag stralend is en ‘s nachts recupereert. Aanleiding tot een liedje was een grappige anekdote. Ik liep eens met mijn broer op straat en liet per ongeluk een luide boer. Mensen die voor ons liepen, draaiden zich verontwaardigd om en keken naar hem. Want: ’t zal wel de man zijn. Grappig, vonden we. Verder staan op de cd ook maatschappelijk kritische nummers over onder meer een vluchtelinge, die ik ontmoette na een optreden in een gesloten instelling. En de opwarming van de aarde: hoe zie je die samengaan met een kinderwens? Een beetje om te lachen, maar ook met een paar donkere kantjes”, zo schetst Karo de rode draad door haar cd.

Meer info staat op de website van de singer-songwriter en lerares: www.karolienvoets.be