Junior Techniek Academie komt terug in Brakel Ronny De Coster

22 juni 2020

13u31 1 Brakel Kinderen van het derde en vierde leerjaar zullen ook volgend schooljaar in Brakel naar de Junior Techniek Academie kunnen. “Wegen het succes van vorig jaar starten we dit initiatief in september weer op”, zegt schepen van Onderwijs Marc De Pessemier (Open Vld).

De Junior Techniek Academie is een reeks van STEM-workshops voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar van het basisonderwijs. Ze voeren vijf projecten uit, telkens in een ander domein. Ze maken een houten onderlegger, bouwen en programmeren robots, bouwen een brug, gaan met Lego Mechanics aan de slag en fabriceren ook een ledtoverlamp.

Twee groepen

De workshops lopen van woensdag 30 september tot en met 9 december. Er zijn twee groepen. De eerste gaat om 13.30 uur aan de slag, de ander begint om 15.30 uur. De Junior Techniek Academie vindt plaats in de gemeentelijke basisschool Klavertje 4. Nu al inschrijven is de boodschap, want er zijn maximaal 40 deelnemers toegelaten. Deelnemen kost 60 euro (en 50 euro vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin).

Meer info op de website www.techniekacademie-brakel.be/junior.