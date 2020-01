Jarige Rachelle snijdt zelf taart aan in De Rijdt: “105 jaar worden? Dat kan u ook overkomen hoor” Ronny De Coster

22 januari 2020

17u44 8 Brakel Feest in de refter van Assistentiewoningen De Rijdt in Brakel: Rachelle Vandenbussche vierde er samen met de medebewoners en het personeel haar 105de verjaardag. “Pas op: ge zijt hier niet in het rusthuis: ik woon hier nog altijd alleen in mijn eigen flatje”, benadrukt de jarige, terwijl ze eigenhandig de verjaardagstaarten aansnijdt. “105 jaar worden, dat kan ook u overkomen. Ge moet daar niks voor doen. Hoewel: een beetje positief in het leven staan helpt”, geeft de oudste, maar zeker niet minst fitte inwoner van Brakel mee.

Rachelle is een Brakelse, maar heeft het grootste deel van haar leven doorgebracht in Molenbeek. “Ik was 27 jaar toen mijn man en ik beslisten om van Brakel naar Brussel te verhuizen. Mijn man werkte daar als metselaar en we vonden het makkelijker om daar ook te gaan wonen. Ik heb er onder meer als kapster gewerkt”, blikt Rachelle terug.

Pas twee jaar geleden is ze van Molenbeek teruggekeerd naar Brakel. “Ik woonde er samen met mijn een van mijn twee dochters, maar zij is ziek geworden en uiteindelijk ook overleden. Ik woonde wel graag in Molenbeek, maar zag het niet zitten om daar alleen achter te blijven. En zo ben ik van de drukke hoofdstad weer in het rustige Brakel beland, omdat ik hier toch ook een beetje dichter bij mijn andere dochter woon. Het is een groot verschil, maar even goed”, vindt Rachelle.

Geen zorg nodig

De oudste inwoner van Brakel is nog bijzonder helder van geest en ook fysiek opmerkelijk fit. “Ik zit hier ook niet echt in het rusthuis, maar in mijn eigen serviceflat. Voor het rusthuis ben ik nog veel te goed: ik heb geen zorg nodig. Weet je dat ik tot voor enkele maanden nog zelf naar de Delhaize stapte om mijn weekblaadjes te gaan kopen? Ik ben nu een tijdje niet geweest, omdat ik wat last heb in de knieën, maar dat gaat nog wel over”, gelooft Rachelle.

In haar vrije tijd maakt ze nog handwerkjes. “Zonder bril, want die heb ik alleen maar nodig om naar televisie te kijken. Ik kijk eigenlijk wel veel. Familie volg ik graag”, verklapt Rachelle.

“Ik snij die taarten wel”

En dan is het tijd voor de verjaardagstaarten. Om alle medebewoners te trakteren, zijn drie grote biscuittaarten nodig. “Ik snij die zelf wel”, laat Rachelle weten. En natuurlijk smult ze er zelf ook van. Rachelle heeft zich daarnet tijdens de receptie ook de cava en kaas- en salamiblokjes laten smaken. “Ik mag nog alles eten. Ik weet niet waaraan ik mijn hoge leeftijd te danken heb. 105 jaar worden, dat kan iedereen overkomen. Ik heb me wel altijd gelukkig gevoeld”, zegt ze.

“Rachelle is ook altijd goed gemutst. In de twee jaar dat ze hier verblijft, heb ik ze nog nooit horen klagen. Ze is ook nooit ziek en als ze zich toch een beetje minder goed voelt, zal ze het nog verstoppen”, getuigt Tracy De Backer, verantwoordelijke van de Assistentiewoningen De Rijdt.