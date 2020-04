Inwoners van Brakel en Horebeke kunnen vanaf dinsdag weer naar containerpark, maar alleen na afspraak Ronny De Coster

03 april 2020

12u06 1 Brakel Het recyclagepark aan de Industrielaan heropent volgende dinsdag. Toch zwaait de gemeente de poorten niet zomaar open: je moet vooraf een afspraak maken en er gelden strikte veiligheidsmaatregelen.

“Om de te verwachten toeloop de eerste veertien dagen te kunnen spreiden, zal het recyclagepark tijdens de paasvakantie alle dagen open zijn van dinsdag 7 april tot en met zondag 19 april volgens aangepaste openingsuren”, zegt de Brakelse milieuschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld).

Afspraak maken

Tijdens deze periode werkt het containerpark alleen op afspraak. “Zonder afspraak of als je het uur van de afspraak niet respecteert, wordt de toegang je geweigerd”, waarschuwt de schepen. Een afspraak maken kan vanaf zaterdag 4 april via de website via ivla.mijnrecyclagepark.be of (op weekdagen) via het telefoonnummer 055/43.17.60.

Meer info over de heropening van het recyclagepark en het vervolg van de huis-aan-huisinzamelingen is te vinden op de gemeentelijke website www.brakel.be. Overigens kunnen ook inwoners van Horebeke terug naar het Brakelse containerpark.