Inbrekers gefilmd terwijl ze toeslaan in huis in Everbeek Ronny De Coster

14 november 2019

09u46 0 Brakel Inbrekers die woensdag aan het werk zijn geweest in een huis aan de Mierenhoek in Everbeek, hadden kennelijk niet door, dat de woning werd bewaakt door videocamera’s. Op de beelden is te zien hoe de mannen kennelijk ongestoord hun gang gingen. Ze stalen geld, juwelen en elektronica. Ook hun vluchtauto komt in beeld.

Aan het huis waar de inbraak is gepleegd, had een getuige woensdag een auto gezien en vier mannen. Eén van hen zou daarvoor al in een andere woning hebben aangebeld om te vragen of hij in de buurt ergens werk kon vinden. Het is een vaak toegepaste truc van inbrekers om te zien of er iemand thuis is.

Drie van de vier verdachten komen duidelijk in beeld op video’s van bewakingscamera’s in het huis waar ze uiteindelijk hebben toegeslagen.

Er is te zien hoe de mannen zoeken langs waar ze het huis kunnen binnendringen. Ze doen dat uiteindelijk door bij de achterdeur een raam te forceren. De inbrekers halen de hele bovenverdieping overhoop. Ze stalen cash geld, juwelen en elektrische apparaten.

Op de beelden is te zien hoe de daders hun buit in zakken wegdragen. Ook hun auto, een Volkswagen break is gefilmd.