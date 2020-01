IN BEELD • Veel bekend wielervolk op de voorstelling van de nu al spraakmakende biografie van Rudy Pevenage in Parike Ronny De Coster

23 januari 2020

Voor een zaal met naar schatting 250 geïnteresseerden, onder wie nogal wat bekenden uit de wielerwereld, heeft oud-renner en -verzorger Rudy Pevenage (65) in Parike zijn biografie voorgesteld. “Der Rudy” was al spraakmakend bij de aankondiging, omdat de oud-wielrenner en -ploegleider nogal wat onthullingen doet over corruptie en dopinggebruik in de wielersport.Onder de aanwezigen was nogal wat bekend wielervolk onder wie Roger De Vlaeminck, Frank Hoste, Fons De Wolf, Lucien Van Impe en Roland Liboton.