IN BEELD • De hele school schittert in circusvoorstelling Lilarini in Michelbeke Ronny De Coster

21 november 2019

12u41 0 Brakel Draaiende bordjes in de lucht houden, werken met de diabolo en flowersticks, flip & flyer, evenwichtsoefeningen, jongleren met balletjes en sjaaltjes: het circus kent geen geheimen meer voor de kleuters en leerlingen van de lagere school Het Groene Lilare in Michelbeke. Ze laten hun kunstjes zien tijdens twee shows in een echte circustent.

Het bekende Circus Picolini heeft zijn tenten opgeslagen op de speelplaats van de school aan de Groenstraat in Michelbeke. Het aandeel van de professionele circusartiesten is in de show minimaal: het zijn de kinderen van de school die hier de hoofdrollen vertolken.

“Al van in september zijn onze leerlingen samen met Picolini kunstjes aan het inoefenen. In de aanloop naar deze voorstelling hebben ze ook veel geleerd over het leven in en rond het circus. Naar deze show hebben we allemaal hard uitgekeken”, vertelt Sabine De Bruycker, directeur van de school. Het is de derde keer in vijftien jaar dat Picolini naar Michelbeke komt. De recentste keer was zeven jaar geleden. “We zouden dit veel vaker willen organiseren, omdat het zo’n fantastische ervaring is, maar financieel is dat niet haalbaar. Wie het wil zien, komt dus maar beter nu kijken”, nodigt De Bruycker uit. De voorstellingen zijn op vrijdag 22 november om 19 uur en op zaterdag 23 november om 15 uur.

Praktische info staat op de website www.hetgroenelilare.be/circus-lilarini.