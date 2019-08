Hoeveschapenkaas uit de Vlaamse Ardennen van De Schapenmelkerij: “De reden van ons succes? We doen alles zelf” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Ronny De Coster

31 augustus 2019

07u00 0 Brakel De schapenmelkerij op de Halsembergweg in Nederbrakel is het typevoorbeeld van een kleinschalig bedrijf dat de volledige productieketen in handen heeft. Grootwarenhuizen lonken naar hun hoeveschapenkaas Brébis de Brakel, maar Krista De Winne en Willem Vernaillen zweren bij de kleinschaligheid en hebben de benijdenswaardige luxe dat ze zelf kunnen bepalen in welke winkel ze hun schapenkaas willen verkocht zien. “We zitten aan de top van onze productie, maar willen niet groter worden.”

Krista heeft gewerkt als veearts en Willem was bibliothecaris. Tien jaar geleden besloten ze hun droom waar te maken. “We wilden al lang iets in de landbouw doen, maar onze ouders waren geen boeren, dus was er geen bedrijf. Dan is het wel moeilijk om zelf van nul te starten. Subsidies kregen we niet, want het Vlaams Landbouw Investeringsfonds geloofde niet dat je met een kleinschalige schapenkwekerij je boterham kon verdienen. Op een landbouwbeurs hebben we een koppel schapenkwekers ontmoet en dat heeft ons ervan overtuigd dat je van een klein landbouwbedrijf toch een renderende zaak kunt maken. We hebben een jaar stage gelopen in Nederland en hebben daarna onze eigen schapenkwekerij opgericht. We zijn begonnen met twintig ooien, ondertussen hebben we er negentig. Daarmee zit ons bedrijf op de ideale grootte om te renderen”, vindt Willem.

Financieel plan

“Dat ons avontuur een geslaagd verhaal is geworden, komt doordat we de hele keten in eigen hand hebben. We doen alles zelf, we kweken zelfs het overgrote deel van het voer voor onze schapen. Ze grazen op onze eigen weiden, worden door mijn echtgenote gemolken en verzorgd in onze eigen stallen en de kaasmakerij run ik ook zelf. We verkopen niet via grootwarenhuizen, maar rechtstreeks aan slagers, bakkers en hoeve- en andere winkels in de regio. Zo verliezen we ook geen marge in de groothandel. Daardoor kost onze artisanale schapenkaas in de winkel niet eens meer dan wat de industrie produceert. Wij kunnen als kleintje dus moeiteloos concurreren met de grote”, vat Willem zijn slimme financiële plan samen.

Warenhuis wandelen gestuurd

Er kwam wel eens een grote warenhuisketen met een aanlokkelijk voorstel: Kris en Willem mochten hun Brébis de Brakel leveren aan tien grootwarenhuizen van die groep. “Toch hebben we hebben daar feestelijk voor bedankt: we zouden wel meer verkopen, maar moesten dan ook fors groeien en investeren. Bovendien word je dan ook afhankelijk van die grote klant en voor je het weet, bepaalt hij de spelregels en de prijs. Ons onbetaalbare gevoel van onafhankelijk zijn, willen wij niet opgeven”, legt Willem uit.

Onafhankelijk is de schapenboerderij ook op vlak van energievoorziening: onder een deel van de schapenweide en ook onder de stalling lopen buizen die naar de verwarmingsinstallatie leiden. “We hoeven daardoor zelfs voor onze woning geen elektriciteit meer te kopen. Het plaatje van de duurzaamheid klopt hier helemaal”, maakt Krista zich sterk.

Moeilijke dieren

Drie keer per jaar worden er op de boerderij lammetjes geboren. Daardoor kan de kaasmakerij het hele jaar door werken. “Twee keer per dag moeten de negentig ooien gemolken worden. Schapen zijn op dat vlak geen makkelijke dieren: ze laten de melk niet makkelijk los. Het vraagt van de melker toch enige vaardigheid. En als er melk is, moet er natuurlijk kaas gemaakt worden. Ik denk dat we met zijn tweetjes het werk verzetten van drie mensen, maar het geeft een ongelooflijke voldoening”, getuigt Krista.

Dat hun Brébis de Brakel een erkend streekproduct is, maakt het koppel bijzonder trots. “Dit is het resultaat van ons geloof dat kleinschalige landbouw een meerwaarde creëert”, besluiten Krista en Willem.

