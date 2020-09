Herman De Croo trots op premierschap van zoon Alexander: “Maar job invullen die al twee jaar vacant is, wordt niet makkelijk” Ronny De Coster

15u41 0 Brakel “Natuurlijk ben ik trots, maar tegelijk besef ik dat Alexander voor een moeilijke opdracht staat. Deze job was al twee jaar vacant. Dat wil wat zeggen”, reageert Herman De Croo op het premierschap van zijn zoon Alexander.

“Nu begint het werk pas en hoewel ik me niet ongevraagd bemoei met het werk van Alexander, zeg ik wel mijn gedacht als hij erom vraagt. Zo heb ik er hem voor gewaarschuwd dat het premierschap een zware job is, zeker in de huidige moeilijke tijden. Maar ik heb er meteen aan toegevoegd: ‘als ge dit wil doen, moet je ervoor gaan’”, zegt vader Herman.

Zelf is hij nooit eerste minister geweest, maar in zijn carrière van meer dan een halve eeuw doorzwom hij als burgemeester, parlementair en minister al veel politieke wateren. “Alexander is niet meer ‘de zoon van’. Ik heb hem eens gezegd: ‘ge hebt drie jaar de tijd om los te komen van je familienaam en jezelf te profileren’. Ik denk dat hij daar al aardig in geslaagd is. Onze gelijkenis is dat we allebei gewone mensen zijn. In Brakel spreken de inwoners ons met onze voornaam aan. Dicht bij de mensen zijn en het opnemen voor zij die dit het hardst nodig hebben. Dat zal ongetwijfeld de lijn zijn die Alexander zal blijven volgen”, gelooft Herman.

