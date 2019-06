Heraanleg Ronsesestraat in Brakel start volgend jaar: 13 miljoen euro en twee jaar werk Ronny De Coster

24 juni 2019

08u30 0 Brakel De plannen voor de heraanleg van de Ronsesestraat met gescheiden fietspaden en een dubbele riolering zijn klaar. De vernieuwing van de vier kilometer lange weg start volgend jaar en zal twee jaar duren. Ook de Boekendries, de Kimpestraat en het Rond Plein krijgen een nieuw wegdek. De werkzaamheden zullen 13 miljoen euro kosten.

De heraanleg van de Ronsesestraat is een dossier dat al meer dan twintig jaar geleden in gang is gezet. Onder meer door lang aanslepende onteigeningen voor de aanleg van fietspaden heeft het zo lang geduurd om tot definitieve plannen te komen. “Die zijn er nu en daar zijn we heel blij om”, zegt Brakels schepen Sabine Hoeckman (Open Vld). “Eindelijk kunnen we aan de bewoners de plannen en de timing voorstellen. De komende maanden zullen er nog wel informatiemomenten volgen”, voorziet ze.

Aparte fietspaden

De vier kilometer lange Ronsesetraat krijgt in de bebouwde kom een rijweg in asfalt van 6 meter breed en aanliggende fietspaden van 1,75 meter. Er komen 2,25 meter brede parkeerstroken en voetpaden van 1,50 meter breed.

Buiten de bebouwde kom, waar zeventig kilometer per uur de limiet is, wordt het wegdek een halve meter breder. Er komen voetpaden tussen het centrum en het Sadonespad. Waar het kan, graaf de aannemer sloten naast de weg.

De vervoermaatschappij De Lijn bouwt zes bushaltes die uitstulpen, waardoor de bus naast de weg kan staan.

De plannen voorzien ook de vernieuwing van het wegdek van het Rondplein. De rotonde krijgt een nieuw wegdek in asfalt met rammelstroken, groene bermen en vrijliggende fietspaden.

De graafmachines rukken ook op naar de Kimpestraat en Boekendries. Die twee zijwegen van de Ronsesestraat krijgen een nieuwe wegdek. Net als onder de Ronsesestraat komt ook daar een dubbele riolering. Afvalwater wordt afgevoerd naar het rioolwaterzuiveringsstation, terwijl regenwater naar de sloten, grachten en beken stroomt.

Riolering

Die vernieuwing van het rioolsysteem betekent dat ook omwonenden even naar de geldbeugel moeten grijpen. “Elke woning moet haar afvalwater gescheiden naar de straat brengen. Als gemeentebestuur voorzien we hier wel een tussenkomst van maximaal 1.500 euro per aan te sluiten woning”, zegt schepen Hoeckman.

Starten aan Rondplein

Zij voorziet dat de werkzaamheden, die gebeuren in opdracht van weggeteerde Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen, volgend jaar zullen starten. Ze beginnen aan het Rondplein. Het hele project zal 13 miljoen euro kosten en ruim twee jaar in beslag nemen.