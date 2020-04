Handelaars die recht hebben op regeringssteun, krijgen ook van de gemeente nog financieel extraatje Ronny De Coster

18u29 1 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel schiet de handelaars te hulp die het door de coronacrisis hard te verduren krijgen. “We helpen ze met promotie, wijzen ze de weg bij de aanvraag van steunmaatregelen en zullen ook zelf met geld over de brug komen”, voorziet financiënschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld). Hoe groot de premie voor elke handelaar wordt, is nog niet bepaald.

“We stellen een lijst op van alle Brakelse zelfstandigen die hun waren online aanbieden. In samenwerking met de provincie komt die lijst dan op een website. Handelaars die moeite hebben bij het aanvragen van de door de verschillende regeringen beloofde steunmaatregelen, zullen hulp kunnen vragen aan een externe deskundige die de gemeente aanstelt”, voorziet schepen Peter Vanderstuyf. De gemeente komt ook met geld over de brug om de handelaars te hulp te schieten. “Brakelse handelaars die in aanmerking komen voor een van de steunmaatregelen van de overheid, zullen van de gemeente nog een bijkomend financieel steuntje krijgen. Doordat we de lijst gebruiken van handelaars die in aanmerking komen voor één of meerdere steunmaatregelen, kunnen we niemand vergeten”, bedenkt de schepen.

Geen aankoopbonnen

Het uitdelen van aankoopbonnen die de Brakelaars zouden kunnen besteden bij de plaatselijke handelaars, vindt de schepen geen goed idee. “Dan riskeren we dat alleen de warenhuizen hiervan zullen profiteren, terwijl minder bekende of minder populaire Brakelse handelaars in de kou zullen blijven staan. Ik denk aan schilders, transportbedrijven, luchthavenvervoer, organisatoren van feesten”, motiveert Vanderstuyf.

Ook markt- en foorkramers

Hoe groot de premie voor de handelaars wordt, staat nog niet vast. “Het zal afhangen van het aantal middenstanders dat we moeten helpen. Het plaatje moet immers ook financieel haalbaar blijven. Want uiteindelijk zullen wij als gemeente voor ons eigen budget ook met een aantal minderontvangsten moeten rekening houden: we zullen onder meer ook minder personenbelastingen en toegangsgeld voor onze eigen infrastructuur ontvangen en vragen tot het einde van het jaar ook geen retributie meer aan standhouders op onze wekelijkse markt en op de kermissen”, besluit Peter Vanderstuyf.