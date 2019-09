GO! Atheneum Brakel heeft vernieuwde refter voor haar leerlingen en verenigingsleven Ronny De Coster

11 september 2019

16u31 0 Brakel Het GO! Atheneum Brakel heeft een nieuwe refter in gebruik genomen. Dat is in de eerste plaats goed nieuws voor haar leerlingen, maar daarnaast ook voor Brakelse verenigingen die de zaal gebruiken.

Meer dan 400 leerlingen zijn dit schooljaar gestart in het GO! Atheneum Brakel. “De gedateerde refter kon niet achterblijven op de nieuwbouw en kreeg daarom een make-over met een nieuw likje verf en volledig nieuw meubilair”, vertelt Jan Van Waeyenberge van het GO! Ahteneum.

De refter telt 256 plaatsen, waaronder stoeltjes voor vijftig kleuters. Daarnaast werd de refter ook ingericht zodat dit ook als een klaslokaal gebruikt kan worden voor het aanbieden van vernieuwend en innoverend onderwijs en co-teaching.