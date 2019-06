Gezocht: figuranten voor geutelingenscène in streekfilm Adam en Eva Ronny De Coster

03 juni 2019

21u55 0 Brakel De makers van de film Adam en Eva, die draaien op verschillende locaties in de Vlaamse Ardennen, strijken binnenkort neer in Elst. Voor een scène in het Geutelingenmuseum zoeken ze nog figuranten.

“Het is logisch, dat in een film op de Vlaamse Ardennen ook de geutelingen aan bod komen en we zijn zeer blij dat die ook het geval zal zijn”, zegt Pieter De Koekelaere, die samen met zijn oom Eric het streekproduct in Elst produceert.

“Er zullen opnames gebeuren in het Geutelingenmuseum, dat we voor de gelegenheid zullen omtoveren tot een bruine kroeg. Acteurs Marijn Devalck en Bob De Moor nemen een scène op, waarin ook enkele figuranten nodig zijn. Zij zullen als stamgasten een geuteling en een streekbiertje degusteren”, legt Pieter De Koekelaere uit.

“We zijn vooral nog op zoek naar vrouwen en jonge gastspelers”, licht hij toe.

De opnames zijn op dinsdag 11 juni van 12 tot 15 uur. Wie wil figureren, stuurt een mail naar info@dekoekelaere.be