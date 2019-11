Gezin met vijf kinderen ontsnapt uit brand die hun winkel en woning vernielt: “Alles kwijt, maar vooral opgelucht dat we dit hebben overleefd”

Ronny De Coster

26 november 2019

10u55 4 Brakel Een zware brand heeft een bloemisterij en aanpalende woning aan de Geraardsbergsestraat in Brakel vernield. Het vuur ontstond in de bloemenwinkel Florynne, terwijl het gezin met vijf kinderen boven lag te slapen. “We zijn alles kwijt, maar ook zò opgelucht, dat we hier allemaal zijn uitgeraakt”, getuigen Pedro Besard en Kristien van Nieuwenhove.

De brand is ontstaan rond middernacht in een bijgebouw van de bloemisterij van de familie. “Mijn vrouw en ik en ook vier van onze vijf kinderen en de vriend van een van onze dochters sliepen op de eerste verdieping. Ik werd gewekt door het lawaai beneden. Meteen zag een rook ik wat er aan de hand was”, begint Pedro te vertellen. “Er flitste maar één gedachte door mijn hoofd: ik moet zo snel mogelijk iedereen hier uit krijgen. In onze nachtkledij en op blote voeten zijn we naar buiten gehold. We hadden geen tijd meer om nog iets aan te trekken. En blussen zat er niet meer in: het hele lokaal zat al onder de vlammen”, getuigt de man.

Alles onder het roet

“De brandweer en de Vita-ambulance waren heel snel hier. Daardoor konden onze kinderen meteen worden opgevangen en wist de brandweer het vuur snel in te dijken. Maar de schade is groot: het lokaal naast de winkel waar het heeft gebrand, is helemaal vernield. Het vuur heeft dan wel geen uitbreiding gevonden naar de winkel, maar de rook wel: die heeft zich verspreid in heel het gebouw, ook in onze woning. Alles zit onder een laag roet. Niets van wat in onze winkel staat, is nog te verkopen. We kunnen hier een tijd niet wonen. Er is ook geen stroom meer”, meet Pedro de schade op.

Kinderen in shock

Hoe hoog de kosten oplopen, durf ik niet te schatten. Maar we troosten ons met de gedachte dat het nog veel erger had gekund. Wat zijn wij opgelucht, dat we hier met zeven mensen ongedeerd zijn uitgekomen. We beseffen dat we aan de vuurdood zijn ontsnapt. Voor de kinderen is de schok wel groot. Zij zijn heel zwaar onder de indruk. Wij proberen dat te plaatsen, hoe zwaar het ook is. We zouden dit weekend een open dag geven. Die kan alvast niet doorgaan. En de feestdagen komen eraan. Het wordt improviseren om tegen het jaareinde de zaak toch weer op te starten”, besluit Pedro.

Pelletkachel

Volgens de eerste vaststellingen is de zware brand veroorzaakt in de buurt van een pelletkachel. Wat er met dat toestel is fout gelopen, moet een expert uitzoeken.