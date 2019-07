Gewijzigde openingsuren voor containerpark Lieke D'hondt

Nu er een tweede hittegolf is aangekondigd, hanteert het containerpark van Brakel volgende week aangepaste openingsuren. Op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 juli zal het recyclagepark open zijn van 8.30 tot 12 uur. In de namiddag is het containerpark telkens dicht.