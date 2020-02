Geutelingenfeesten in Michelbeke maken zich op voor apotheose Ronny De Coster

14 februari 2020

16u05 0 Brakel In en rond zaal Averbo beleven de Geutelingenfeesten dit weekend hun apotheose. Op het programma: geutelingentochten, het Aprés Ski Tiroler Fest en de jaarlijkse Geutelingenworp.

De organisatoren vieren de veertigste verjaardag van het geutelingenseizoen. Voor de twintigste keer hebben de broers Stephan en Johan Coesens drie verschillende wandeltochten uitgestippeld van elk acht kilometer. Die liggen in lussen, zodat stappers kunnen beslissen of ze zaterdag 8, 16 of 24 kilometer afleggen.

Boma on the Rocks

Zaterdagavond is er in de sporthal Averbo het Aprés Ski Tiroler Fest met de Romeo’s, Swoop, Alpenfever, gebroeders Ko, Eveline Cannoot en Johan Veugelers. Danny De Roover en Jettie Pallettie treden zondag op vanaf 14 uur. Er is ook de traditionele Geutelingenworp en Boma on the Rocks met live orkest rondt het feestweekend in Michelbeke af. Een binnenspeeltuin met springkastelen, grime, een ballonkunstenaar en clowns zorgen dat ook de kids het helemaal naar hun zin hebben.