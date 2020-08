Gemeenteraadslid Veronique Lenvain (VB) start petitie voor afschaffing avondklok en versoepeling mondmaskerplicht in Brakel Ronny De Coster

08u35 0 Brakel Oppositieraadslid Veronique Lenvain (Vlaams Belang) is een online petitie gestart waarmee ze de onmiddellijke stopzetting vraagt van de avondklok en een versoepeling van de mondmaskerplicht.

Cafés om 22 en restaurants om 23 uur uur dicht en een algemene mondmaskerplicht op het hele grondgebied zijn de maatregelen die het gemeentebestuur half juli invoerde. De Brakelse horeca kreunt onder die maatregelen, maar burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) liet op de jongste gemeenteraad noteren, dat hij het nog te vroeg vindt om de teugels te lossen. “Wie besmet is, moet gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen en in quarantaine gaan. De horeca is nu het slachtoffer van enkele bekrompen geesten die dat niet doen en van het gebrekkige contactonderzoek. Het gemeentebestuur pleegt in de zomer, de mooiste tijd van het jaar, broodroof op de horeca”, vindt Veronique Lenvain. Ze is online een petitie gestart voor de afschaffing van de avondklok en een versoepeling van de mondmaskerplicht.

Zwarte vlaggen

Tijdens de gemeenteraad hadden ook CD&V en sp.a al geprotesteert tegen het vooruitzicht dat de gemeente strenge regels aanhoudt. De socialistische partij heeft horeca-uitbaters al opgeroepen om zwarte vlaggen uit te hangen.