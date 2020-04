Gemeenteraadslid en nachtverpleegster Veronique Lenvain trekt met 500 mondmaskers naar rusthuizen en thuisverplegers in Brakel Ronny De Coster

14 april 2020

13u10 3 Brakel Brakels gemeenteraadslid Veronique Lenvain (VB), zelf actief als nachtverpleegster in het rusthuis Denderoord in Geraardsbergen, wist een lading mondmaskers op de kop te tikken en deelt ze gratis uit aan rusthuizen en thuisverplegers in Brakel.

Lenvain kocht de maskers zelf aan. Ze verdeelt ze onder de woonzorgcentra Najaarszon in Nederbrakel en het Sint-Franciscustehuis in Opbrakel en schenkt er ook aan thuisverplegers. “Medisch en verzorgend personeel dat in de frontlinie staat om onze bejaarde moeder, vader, buur, vriend of kennis te helpen, zal op deze manier beter beschermd zijn. Ik druk ook op die manier mijn oprechte dank en enorme waardering uit aan al deze helden”, motiveert Lenvain haar actie.

