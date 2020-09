Gemeenteraad in Brakel afgelast omdat Alexander De Croo bij de koning zit: “Niet normaal dat de hele gemeenteraad telkens afgestemd wordt op de agenda van één man” Ronny De Coster

28 september 2020

20u16 8 Brakel Verrassing voor de Brakelse gemeenteraadsleden maandagavond: bij aankomst kregen ze te horen dat de zitting niet doorging, omdat voorzitter Alexander De Croo niet aanwezig was. “Onvoorstelbaar dat wij hiervan niet waren verwittigd”, reageert Hedwin De Clercq (sp.a) beduusd.

Dat de gemeenteraad niet zou doorgaan, wisten de leden van de meerderheid kennelijk wél: zij kwamen niet opdagen. “Maar wij, oppositieraadsleden, waren hiervan niet ingelicht. Bij aankomst kregen we te horen dat de raad niet doorging, omdat Alexander De Croo, die voorzitter is van de raad, niet aanwezig is. Dat hij met de regeringsonderhandelingen bezig is, dat weten we en het zijn uitzonderlijke omstandigheden. Maar men had ons kunnen verwittigen, toch? Nu betaalt de gemeente ook de zitpenningen voor een vergadering die niet eens plaatsvindt. Bovendien vraag ik me af waarom de raad niet kan doorgaan zonder Alexander De Croo. Als de voorzitter er niet is, dan leidt het oudste raadslid de vergadering. Dat is de gebuikelijke manier van werken. Waarom kan dat niet in Brakel”, vraagt Hedwin De Clercq zich af.

Ook oppositieraadslid Jan Haegeman (N-VA) reageert afkeurend. “Echt niet normaal dat de hele gemeenteraad telkens weer afgestemd wordt op de agenda van één man. Droom rustig verder Brakel”, laat hij op sociale media zijn ongenoegen blijken.

Laat verwittigd

“We hadden niet meer de kans om de oppositie te verwittigen”, verontschuldigt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) zich voor de plotse en onaangekondigde afgelasting van de gemeenteraad. “We hebben toch graag dat Alexander de raad voorzit. Het bericht dat hij er niet zou bij zijn, is laat gekomen. We hadden niet meer de tijd om dit door te spelen. De situatie is uitzonderlijk. We stellen deze raad gewoon uit”, licht Devleeschouwer toe.