Gemeentepersoneel van Brakel vandaag gestart met verdeling gratis mondmaskers aan huis Ronny De Coster

26 mei 2020

17u17 1 Brakel Personeel van de gemeente is begonnen met het aan huis brengen van gratis mondmaskers. Het om herbruikbare exemplaren, gemaakt bij Alsico in Ronse.

Iedere Brakelaar ouder dan 12 jaar (leeftijd waarop een mondmasker ook verplicht is op school) zal in de loop van deze week een herbruikbaar mondmasker ontvangen. Het is al de tweede keer dat de Brakelaars van hun gemeente een mondmasker cadeau krijgen. De eerste lading die werd verdeeld, was er een van niet-herbruikbare exemplaren. Het leverde het gemeentebestuur bij oppositiepartijen de kritiek op dat die uitgave weggegooid geld was. “Maar op het moment van de aankoop van de niet-chirurgische mondmaskers was er nog geen definitief zicht op het al dan niet verplicht maken van het gebruik van mondmaskers en op mogelijke leveranciers. Wij hebben er toen voor gekozen om niet te wachten”, verdedigde Devleeschouwer die aankoop.