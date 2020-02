Gemeentepersoneel van Brakel “stipt” mee tegen pesters Ronny De Coster

14 februari 2020

19u07 0 Brakel Personeelsleden van Brakel nemen mee aan de anti-pestweek. Om dat duidelijk te maken, tekenden ze vier stippen op hun hand.

“Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit op school, met hun favoriete sport of in de jeugdbeweging. Maar dat is niet altijd zo. Pesten is nog steeds één van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren”, bedenkt de Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer. “Uit onderzoek blijkt dat één kind op vijf in Vlaanderen gepest wordt tijdens de jeugd. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. En 1 op 3 Vlaamse jongeren zegt niet goed in zijn vel te zitten. Jongeren vandaag de dag worstelen met hun psychisch welzijn. Pesten snijdt diep. Als gemeente willen wij ook het signaal geven dat beste niet kan”, motiveert Devleeschouwer waarom het personeel aan de actie deelneemt.