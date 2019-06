Gemeentepersoneel van Brakel rijdt voortaan elektrisch Ronny De Coster

06 juni 2019

18u26

Bron: Eigen berichtgeving 0

Personeel van de gemeente Brakel verplaatst zich voortaan met twee elektrisch aangedreven auto’s. De wagens zijn vandaag in gebruik genomen. “De aankoop past in ons voornemen om de CO2-uitstoot te verlagen”, zegt milieuschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld).

De gemeente betaalt voor de twee Hundai Ioniqs 62.000 euro. “Dat is minder dan de normale prijs, doordat we ze hebben kunnen aankopen via een raamovereenkomst met de energiemaatschappij Fluvius. Deze auto’s komen in de plaats van twee dieselwagens: Skoda’s die we na 14 jaar aan de kant zetten”, zegt Brakels milieuschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld).

De elektrische auto’s hebben een autonomie van 280 kilometer. “Dat is ruim voldoende voor de verplaatsingen die ons personeel ermee zal doen. Deze wagens zullen vooral gebruikt worden voor dienstverplaatsingen naar onder meer vergaderingen”, voorziet de schepen.