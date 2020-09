Gemeentepersoneel herstelt wegdek van Mijnwerkerspad: “Meer ingrijpende renovatie volgt later” Ronny De Coster

17 september 2020

18u03 0 Brakel Gemeentearbeiders gaan binnenkort aan de slag om het wegdek van het Mijnwerkerspad te herstellen. Het wandel- en fietspad is op verschillende plaatsen beschadigd.

“Boomwortels hebben op tal van plaatsen het asfalt omhoog geduwd en doen scheuren. Vooral voor fietsers is dat een oncomfortabele situatie”, motiveert schepen Sabine Hoeckman (Open Vld) van Openbare Werken waarom een herstelling zich opdringt. “Ons eigen gemeentepersoneel gaat dit werk opknappen: ze slijpen het beschadigde asfalt uit en vervangen het. Ik schat dat dit werk twee weken zal duren”, zegt de schepen.

Voorlopige herstelling

Het gaat om een voorlopig herstelling, want op termijn heeft de gemeente meer ingrijpende plannen met het veel gebruikte fiets- en wandelpad op de voormalige spoorwegbedding. “Er wordt een bestek opgemaakt voor de aanleg van een harde plastiek in de zijkanten langs het wandelpad en met een diepe, harde betonnen fundering als ondergrond van het wandelpad. Dat zal een grote investering worden, maar in tijden waar wij ons enorm moeten bekommeren over de mobiliteit en proberen om de mensen nog meer de fiets te doen nemen, moeten wij in onze wegen meer en meer gaan investeren naar veilige fietspaden”, bedenkt Sabine Hoeckman.