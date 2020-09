Gemeente zoekt rangers die tuinsafari’s organiseren bij Brakelaars Ronny De Coster

07 september 2020

17u47 0 Brakel De gemeente Brakel gaat de komende weken op zoek naar zogenaamde tuinrangers. Dat zijn vrijwilligers die eerst een opleiding volgen en dan “tuinsafari’s” organiseren bij inwoners van Brakel.

De tuinrangers nemen inwoners mee op safari in hun eigen tuin, op zoek naar fascinerende ‘wildlife’. Tegelijk geeft de ranger advies op maat voor een meer natuurvriendelijke tuin die bruist van het leven en beter bestand is tegen droogte en hitte. Om tuinranger te worden is kennis van planten en diersoorten natuurlijk meegenomen, maar geen must. Belangrijker is enige ervaring met tuinieren, veel zin om bij te leren, een beetje ervaring met facebook maar vooral het nodige enthousiasme om je passie door te geven aan jong en oud.

Praktisch

Meer praktische informatie staat op de website www.tuinrangers.be. De gemeente organiseert ook een informatieavond. Die vindt plaats op woensdag 30 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktplein 1. Wie aanwezig wil zijn, meldt zich vòòr 25 september per mail naar milieudienst@brakel.be of telefonisch op 055/43.17.60.