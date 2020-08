Gemeente verdeelt gratis verhakseld hout in recyclagepark van Brakel Ronny De Coster

12 augustus 2020

17u43 0 Brakel Inwoners van Brakel en Horebeke kunnen in het recyclagepark in Brakel gratis verhakseld hout afhalen.

Het hout komt van het onderhoud van openbaar groen in de gemeente. Het is gratis af halen in het recyclagepark. Dat is op werkdagen open van 8.30 tot 12 uur en op woensdag ook van 16 tot 19.30 uur.

Je moet wel vooraf een afspraak boeken via de gemeentelijke website. Meer info: www.brakel.be/openingsuren/.