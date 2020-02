Gemeente verbouwt kerk van Opbrakel tot ontmoetingszaal: “Fuiven zullen hier niet kunnen, maar eetfestijnen zeker wel” Ronny De Coster

20 februari 2020

18u47 0 Brakel De gemeente wil de kerk van Opbrakel ombouwen tot een ontmoetingszaal voor het verenigingsleven. Niet alleen vergaderingen en culturele activiteiten, maar ook eetfestijnen zullen er mogelijk zijn. Geschatte kostprijs: 650.000 euro. Door de pastorie en zaal Onthaal te verkopen, kan de gemeente wat centen recupereren.

De Sint-Martinuskerk heeft een zestal jaar gelden nog een heel grondige en dure restauratie ondergaan, maar staat al een tijd leeg. Het gebouw is al een paar keer gebruikt voor schooloptredens. Volgens het gemeentebestuur is de kerk best wel geschikt om verbouwd te worden tot een volwaardige ontmoetingszaal voor het verenigingsleven.

Geen fuiven

“Activiteiten die nu plaatsvinden in de intussen helemaal verkommerde zaal Onthaal, moeten ook in de kerk kunnen. Het gaat om vergaderingen van verenigingen en culturele activiteiten. Fuiven zullen we er natuurlijk niet toelaten, maar culturele activiteiten zoals tentoonstellingen en optredens zullen in het gebouw wel mogelijk zijn. Verenigingen moeten ook de mogelijkheid hebben om er eetfestijnen te organiseren”, voorziet financiënschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld). De gemeente heeft het dossier in handen gegeven van een studiebureau, dat intussen een voorstudie heeft gemaakt met enkel scenario’s.

Beschermd monument

Omdat de Opbrakelse kerk een beschermd monument is, moet de gemeente zich bij de verbouwing schikken naar veel normen. “We zullen wel het meubilair verwijderen, maar het interieur van de kerk blijft grotendeels onveranderd. Wel voorzien we om naast de kerk een sanitair blok en een keuken te bouwen”, legt de schepen uit. Brakel moet voor de verbouwing van de kerk wel diep in de buidel tasten: in haar meerjarenplan heeft de gemeente er 650.000 euro voor voorzien. Een deel van die som wil het gemeentebestuur wel een deel recupereren door de verkoop van zaal Onthaal en mogelijks ook de gebouwen van de muziekacademie.