Gemeente stelt deelwagen ter beschikking op parking Tirse in Nederbrakel Ronny De Coster

15 juni 2020

18u06 0 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel start met autodelen. Er komt een elektrische deelwagen. De auto krijgt een gereserveerde parkeerplaats een elektrische laadpaal op de parking Tirse in Nederbrakel.

“In het kader van de klimaatambities van de gemeente hebben we bewust gekozen om enkel met een elektrisch voertuig te werken.Het wordt een Renault Zoe, die we aanschaffen via het deelplatform van Valckenier Share”, zegt schepen Sabine Hoeckman (Open Vld), bevoegd voor Mobiliteit. “Ook in de omliggende gemeenten komen er via een intergemeentelijk samenwerkingsverband met SOLVA elektrische deelwagens die via hetzelfde platform te reserveren zullen zijn”, kondigt de schepen aan.

Geen abonnement

Wie de elektrische deelwagen wil gebruiken, moet zich registreren bij het deelsysteem. Er zijn geen instapkosten of abonnementskosten verbonden aan het systeem. Als gebruiker betaal je enkel voor het effectief gebruik van de deelwagen door een uurprijs (4 euro per uur) en een kilometerprijs (20 cent per gereden kilometer). Je kan de auto weken vooraf reserveren of op het moment dat je die nodig hebt. In september organiseert de gemeente een gratis infosessie voor geïnteresseerde burgers.