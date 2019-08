Gemeente plaatst vijf ondergrondse glascontainers, omdat die minder hinder veroorzaken Ronny De Coster

09 augustus 2019

17u26 0 Brakel Op vijf plaatsen in de Brakel verdwijnen de klassieke glasbollen uit het straatbeeld. Ze maken plaats voor ondergrondse containers. “Die veroorzaken veel minder overlast”, motiveert schepen Peter Vanderstuyf (Open Vld) , bevoegd voor Milieu.

De nieuwe glascontainers komen aan Teirlinckstraat (ter vervanging van de glasbol in de St. Ursmarsstraat, de Herman De Coenestraat (ter vervanging van de glasbol in de Driehoekstraat), Dr. De Dryverestraat (zelfde plaats), de Sint-Pieterswijk (ter vervanging van de glasbol Rondplein en de Dam (zelfde plaats).

“Dat sommige glascontainers verhuizen, komt doordat we niet overal de mogelijkheid hebben om ze in te graven, omdat er leidingen onder de grond zitten”, licht Vanderstuyf toe.

Geslaagd experiment

De beslissing om nog eens vijf glascontainers onder de grond te stoppen, komt er nadat vorig jaar al een ondergrondse container was geplaatst aan de Theo Brakelstraat. “Dat was bij wijze van proef en de resultaten zijn positief. Ondergrondse glascontainers hebben het voordeel, dat ze veel minder geluidshinder veroorzaken. Bovendien hebben ze een grotere capaciteit, waardoor het risico op overvolle containers kleiner wordt. En tenslotte is dit ook een oplossing die veel properder is: er wordt minder afval rond de containers achtergelaten”, ondervindt de milieuschepen.

Toch zet de gemeente binnenkort de lang aangekondigde camera’s in om onder meer sites rond glascontainers te bewaken en sluikstorters te betrappen.