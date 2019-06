Gemeente organiseert voor het eerst een rommelmarkt op de kermis in Nederbrakel Ronny De Coster

12 juni 2019

20u08 0 Brakel Naar aanleiding van de jaarlijkse kermis in Brakel vindt er op zaterdag 29 juni een avondmarkt plaats in de Hoog- en Neerstraat. Dit jaar hoort daar voor het eerst ook een rommelmarkt bij. Wie er een kraampje wil opzetten, moet nu al inschrijven.

De rommelmarkt is een organisatie van het gemeentebestuur van Brakel. De kraampjes zullen op de Vierschaar staan. De rommelmarkt begint, net als de avondmarkt, om 16 uur. Wie een plaats wil, kan ze best nu al reserveren. Dat kan met een inschrijvingsformulier dat te vinden is op de gemeentelijke website www.brakel.be