Gemeente organiseert gratis bandenspanningsactie: “Drie auto’s op vier rijden met onvoldoende opgepompte banden” Ronny De Coster

07 juli 2020

13u41 0 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel organiseert een actie waarbij inwoners gratis de bandenspanning van hun auto kunnen laten controleren. De technici geven ook raad en een geheugensteuntje.

“Drie auto’s op vier rijden met onvoldoende opgepompte banden. Een te lage druk in de banden heeft verschillende nadelen voor voertuig, bestuurder en milieu: je krijgt een slechtere wegligging, een hogere rolweerstand en daardoor ook snellere slijtage van de band. Het brandstofgebruik ligt ook hoger, gemiddeld kost dat zelfs 100 euro per jaar extra. Je veroorzaakt meer luchtverontreiniging, henbt een grotere hogere kans op klapbanden en hebt ook een langere remweg”, somt milieuschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld) de redenen op waarom de gemeente een “actie bandenspanning” organiseert. Die komt er in samenwerking met een mobiel team van de vzw Ecosensi.

Geheugensteuntje

“Het E-CO2 team zal je bandenspanning opzoeken en je banden voorzien van de juiste druk. De de banden wordt ook nagekeken op slijtage, scheuren, spijkers. En je krijgt ook een geheugensteuntje mee zodat je in de toekomst zelf de bandenspanning kan nakijken”, licht Vanderstuyf het initiatief toe. De bandenspanningsactie vindt plaats op woendag 22 juli van 14 tot 19.30 uur op het Marktplein (aan het gemeentehuis).