Gemeente onderzoekt uitbreiding van horeca-terrassen in Brakel: “Het moet overal mogelijk zijn” Ronny De Coster

03 juni 2020

15u35 0 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel stuurt een brief naar alle horeca-uitbaters om ze de kans te geven hun terrassen uit te breiden. “We moeten telkens wel de haalbaarheid bekijken, maar ik denk dat het overal moet lukken”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

“Het Marktplein is alvast de meest eenvoudige plek om cafés en restaurants meer plaats te geven om hun terrassen te vergroten. In de Hoog- en Neerstraat lijkt het wat moeilijker, hoewel ik geen probleem zie om daar een groter deel van de trottoirs in te nemen. Die centrumstraten vormen immers een woonerf, waar het verkeer toch maar hoogstens 20 kilometer per uur mag rijden. We bekijken dit samen met de politie. Als gemeente kunnen we alvast nadars leveren om alles veilig in te richten en af te bakenen. Ik zie ook geen probleem om in deelgemeenten café- en restaurantterrassen te laten uitbreiden”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer.

“Uiteraard moeten de uitbaters eerst te kennen geven, dat ze een uitbreiding willen. We hebben ze vandaag een brief gestuurd om te peilen naar hun wensen”, aldus de burgemeester.

Wie een uitbreiding van een horeca-terras wil, moet daarvoor niet betalen. Brakel heeft immers geen terrasbelasting.