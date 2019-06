Gemeente lonkt naar weide aan Terwalle voor aanleg natuurspeelpark Ronny De Coster

18 juni 2019

13u19 1 Brakel De Brakelse milieuschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld) heeft zijn oog laten vallen ook een weide aan Terwalle in Elst voor de aanleg van een zogenaamd natuurspeelpark.

De gemeente heeft nog maar pas in Everbeek het eerste natuurspeelpark in gebruik genomen. “Het is toch onze bedoeling om er meerdere aan te leggen en Elst verdient op dat vlak een beetje voorrang, omdat die deelgemeenten helemaal geen speeltuintje meer heeft”, zegt Vanderstuyf.

Naast provinciaal bos

De weide die de gemeente wil aankopen, ligt langs Terwalle in Elst en sluit aan bij een bos dat eigendom is van de provincie. “Het zou een uitgelezen plek zijn om een natuurspeelpark aan te leggen”, gelooft de schepen.

“We weten dat het terrein te koop staat en zullen een schatter aanstellen, die de waarde ervan kan bepalen. Als de eigenaar instemt met die prijs, kan de aanleg van het natuurspeelpark vrij snel gebeuren, want de grond is ook pachtvrij”, weet de schepen.